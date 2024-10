Serie C femminile: successi per Salernitana e Gelbison

La domenica di Serie C femminile vedeva impegnate Gelbison e Salernitana. Le due compagini del nostro territorio sono scese in campo nel quinto turno del girone C, raggruppamento comprendente team di Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Serie C Femminile: Gelbison vittoriosa in trasferta

Successo per 2-5 in trasferta per la Gelbison che vince in Sicilia contro il Giovanile Rocca. Mister Tarabusi da spazio dal primo minuto a Costantino, tra i pali, Visani, Grecu, Maddaluno e Orsi nel pacchetto arretrato con Coutinho, Cicchinelli e Donato in mediana e Vergari, Avallone e Sesto nel tridente avanzato.

La Gelbison, in trasferta nel messinese, non sbaglia battendo senza grossi patemi le isolane. Partita combattuta nel primo tempo fino al vantaggio ospite siglato al 36’ con cross basso di Donato insaccato da Vergari. In avvio di ripresa il raddoppio con Donato a trafiggere il portiere ospite, su assist di Sesto mentre il tris giunge al 16’ dopo una bella discesa di Visani che in contropiede porta a tre le marcature ospiti. Il Giovanile Rocca prova a tornare in partita al 21’ con Vitale ma dopo quattro giri di lancette Valdez, complice una deviazione, riporta a tre le marcature di vantaggio che diventano quattro al 35’ quando da calcio d’angolo Avallone recupera palla per il 5-1. Nel finale, poi, su calcio piazzato Venuto fissa il risultato sul definitivo 5-2, con la Gelbison che chiude in 10 per il rosso diretto rifilato a D’Aquino.

Successo per la Salernitana

Successo anche per la Salernitana che al “Volpe” batte le laziali del Montespaccato. De Risi propone un 4.3.3 di partenza con Pascale tra i pali, Cozzolino, Apicella, De Lucia e Calvanese in difesa, Falivene, Sabatino in mediana con Cuomo, Cuciniello e Colonnese a supporto dell’unica punta Tulimieri. Granata brava a recuperare nella prima frazione con Cozzolino, al 23′, e Colonnese, al 38′ che portano avanti le ragazze di coach De Risi dopo il vantaggio di Caravallo al quarto d’ora. Nella ripresa, poi, Cuomo chiude i giochi con il tris granata: la Salernitana trova il secondo successo stagionale, vincendo in casa come nel secondo turno contro il Matera.

Nel prossimo turno l’undici capitanato da Giulia Olivieri osserverà il suo turno di riposo prima di tornare in campo il 27 ottobre in trasferta con la Roma Calcio Femminile. La Gelbison, invece, domenica ospiterà il Siracusa in casa.