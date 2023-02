Serie C: la Gelbison impatta 0 a 0 al Guariglia contro il Cerignola

Termina 0-0 la gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C tra Gelbison e Audace Cerignola, un buon punto per la squadra di mister De Sanzo in vista dell’obiettivo salvezza.

La Partita

Il primo tempo vede le due squadre studiarsi senza trovare grandi spazi per colpire il rispettivo avversario. La prima occasione degna di nota arriva al 23’ con una grande percussione da parte di Nunziante, chiuso al momento della conclusione.

Risponde sul finire del primo tempo l’Audace Cerignola al 33’ con Malcore, abile a liberarsi sul filo del fuorigioco, ma meno ad incrociare il tiro che termina sul fondo senza creare nessun pericolo ad Anatrella.

Il secondo tempo

Termina così il primo tempo senza grandi sussulti.

La ripresa si apre con l’Audace Cerignola che ha due grandi occasioni al 53’ prima con Tascone, sul quale Anatrella compie un miracolo, poi sulla palla vagante ci prova Malcore ma il tentativo di tap-in dell’attaccante viene fermato sulla linea dell’area di rigore da un intervento provvidenziale di Gilli.

Il Cerignola si fa preferire alla squadra di casa e ci prova ancora al 70’. Sull’ incursione di Achik, prima è abile la difesa a respingere e poi sul successivo colpo di testa di Tascone, Anatrella blocca senza problemi.

La Gelbison prova a rispondere, ma l’unico tentativo nello specchio della porta avversaria arriva all’85 con Tuminello che gira debolmente senza creare grossi pericoli.

Termina così 0-0 la partita tra Gelbison e Audace Cerignola.