Colpo Gelbison: arriva l’ex Serie A Marco Tumminello 

Un vero e proprio colpo da 90 in casa Gelbison. La società cilentana ha, infatti, concluso un’operazione di mercato che vede il 24enne attaccante di Erice, Marco Tumminello, approdare alla corte di mister De Sanzo. Si tratta di un giocatore di assoluto livello, con presenze anche in Serie A, che arriva direttamente dal Crotone, squadra militante nello stesso girone di Serie C dei campani.

Marco Tumminello nuovo calciatore della Gelbison

La storia di Marco Tumminello sembrava essere quella di un predestinato, avendo esordito in Serie A con la maglia della Roma il 6 Gennaio 2016 contro il Chievo, non ancora maggiorenne, e segnando, la stagione successiva, il suo primo gol nel massimo campionato Italiano con il Crotone.

Sul più bello però, quando il classe 1998 era sul trampolino di lancio per incominciare una carriera di successo, è arrivata la dura piaga degli infortuni che lo hanno tormentato a lungo, costringendolo a rimanere lontano dai campi da calcio.

Oltre a Roma e Crotone, vanta un curriculum di tutto rispetto con presenze anche nell’Atalanta, nel Lecce, nella Spal e nella Reggina. In questa stagione, ha collezionato 15 presenze tra Campionato e Coppa con i colori rossoblù del Crotone, senza però timbrare mai il cartellino.

Le prime parole

Il passaggio alla Gelbison è l’ennesima prova del riscatto per Tumminello che in fase di presentazione ha dichiarato: “Sono pronto a dare il mio contributo al progetto Gelbison. Sono onorato di indossare la maglia rossoblù. Sono certo che insieme costruiremo un importante percorso”.