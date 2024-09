Serie C femminile: le parole di mister Tarabusi e De Risi

Sabato nell’anticipo del quarto turno del girone C di Serie C femminile la Salernitana Women, al “Volpe”, cede per 0-1 al Lecce. Le granata, oltre a colpire un palo con Calvanese, vedono annullarsi nella prima frazione, giocata in pratica in una sola metà campo, le reti di Apicella ed Olivieri. Nella ripresa la gara vede un Lecce più in partita: le salentine passano grazie al rigore contestato di D’Amico che a 10′ dalla fine sigla il definitivo 1-0 dal dischetto.

Serie C femminile, Salernitana: le parole di coach De Risi

Nel post gara a parlare è stata la coach della Salernitana Women Valentina De Risi che ha dichiarato:

“Sconfitta bugiarda per quello che si è visto in campo, c’è molta amarezza perché si torna a casa senza punti nonostante le ragazze abbiano fatto una prestazione molto importante. Credo che anche il pareggio oggi sarebbe stato un risultato stretto. Abbiamo creato diverse azioni interessanti e la palla non è entrata, poi un rigore dubbio ha deciso il match. Peccato anche per il palo colpito e per i due gol annullati però fa parte del gioco. La squadra ha dominato la partita per lunghi tratti concedendo poco alle avversarie, nel primo tempo dovevamo essere più cattive sotto porta ma non abbiamo sfruttato bene le occasioni. Adesso c’è da lavorare sul morale e far capire alle ragazze che comunque il lavoro prima o poi darà i suoi frutti”.

Le parole del tecnico della Gelbison Tarabusi

Pari domenicale in trasferta, invece, per la Gelbison che impatta per 1-1 sul campo della Roma Calcio Femminile. Le cilentane passano in vantaggio con capitan Romeo, su rigore, prima di essere rimontate nel finale del primo tempo dalle capitoline. Ad analizzare la contesa nel post gara è stato il tecnico Tarabusi: “Lo reputo un buon punto su un campo ostico. La Roma si è rivelata l’ottima squadra che ci aspettavamo, confermando la bontà di una rosa capace di vincere tutte le gare giocate”.

Sul pari il mister ex Pontedera aggiunge: “Il punto è guadagnato perchè qui in pochi non usciranno sconfitti, abbiamo fatto bene nel primo tempo e nella ripresa potevamo essere un po’ più cattivi in avanti”.

In chiusura Tarabusi sottolinea: “Ricordiamo che siamo una squadra nuova che sta trovando rapidamente la sua quadratura. Siamo state mature nella gestione della palla e nella lettura dei momenti della partita. Siamo una squadra che potrà divertire”.