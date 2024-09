Salernitana Women: granata sconfitte di misura dal Lecce

Nell’anticipo del quarto turno del girone C di Serie C la Salernitana Women, al “Volpe”, cede per 0-1 al Lecce: coach De Risi conferma dal primo minuto lo stesso undici del derby con la Gelbison.

Salernitana Women: passo falso con il Lecce

Le granata partono forte e al 3′ Cuomo serve Olivieri in rete però in fuorigioco. Al 10′ occasionissima per le padrone di casa che sfiorano la rete con Calvanese che taglia con i tempi giusti presentandosi davanti a Preto graziato dal palo che salva il Lecce. Le granatine si rifanno vedere dopo il quarto d’ora per tre volte nel giro di pochi minuti: due volte Tulimieri ed una Sabatino non inquadrano, però, la porta avversaria. La Salernitana, con il pallino del gioco in mano e senza mai rischiare, a metà frazione vede Olivieri servire Cuomo che di destro vede chiuso in angolo il suo destro. Sul corner seguente Apicella trova il jolly vincente arrivato in contemporanea al fischio dell’arbitro per un presunto fallo precedente di Olivieri. Le padrone di casa continuano a premere senza trovare però il varco giusto: il primo tempo si chiude così a reti bianche.

Nella ripresa decide D’Amico

Nella ripresa il Lecce si fa vedere per la prima volta dalle parti di Pascale al 12′ con La Bianca che dalla distanza trova il colpo di reni della numero 1 granata. Azione simile al quarto d’ora con D’Amico a colpire di testa a colpo sicuro, dopo un tiro che aveva colpito la traversa, con il guizzo di Pascale provvidenziale sulla linea. Le ragazze di De Risi a metà ripresa si rivedono con Falivene che dai 20 metri manda di poco sul fondo. Più vicina al raddoppio va Cozzolino al 25′ sugli sviluppi di un corner vede la sua inzuccata alta di un metro mentre dopo due giri di lancette Colonnese calcia centralmente dal limite. Il Lecce però passa sul rigore al 33′ quando D’Amico su rigore, dubbio concesso per un presunto contatto tra Pascale e la stessa punta salentina, spiazza il portiere avversario. Le granata ci provano sino all’ultimo minuto quando dopo un corner D’Orso sfiora il pareggio. Termina però 0-1.

Il tabellino

SALERNITANA WOMEN – LECCE 0-1 (SERIE C FEMMINILE)

SALERNTINA: Pascale, Apicella, De Lucia, Calvanese, Cozzolino, Falivene, Sabatino (45’ st D’Orso), Cuomo, Colonnese (36’ st Cuciniello) Tulimieri (16’st Donnarumma), Olivieri. All. De Risi. A disp: Giliberti, Marino, Genovese, Apadula, Giurbino, Cicchetti.

LECCE: Preto, De Vito, La Donna, Felline, Megna, La Bianca, Simone, Bertè (20’ st Monno), De Punzio (5’ st Itoya), D’Amico, Scardino (18’ st Lisi). All: Indino A disp: Garcia, Renna, Nutricati, Tondo, De Paola, Cudazzo

Arbitro: Catalano di Ciampino (Sgariglia-Capano)

NOTE. Marcatrici: 36’ st D‘Amico (rig.)

Ammonite: De Punzio, Falivene, D’Amico, La Donna

Corner: 7-5 Recupero: 0‘ pt -4‘ st Spettatori: circa 100