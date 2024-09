Calcio femminile: le immagini del derby Gelbison – Salernitana

La Gelbison Women fa suo il derby con la Salernitana. Successo rossoblù al “Valentino Giordano” con le padrone di casa avanti con Sacco in avvio di match le ospiti a fallire un rigore con Cuomo. Nella ripresa il raddoppio di Avallone e nel finale il tris di Vergari.

“Bella vittoria e bella partita. Il 3-0 ci ha premiati dopo un primo tempo con qualche sbavatura e qualche momento gestito con troppa sufficienza. Il risultato comunque parla chiaro, ho visto una buonissima Gelbison. Siamo una squadra costruita di sana pianta con solo sette riconfermate e diciassette elementi nuovi. Abbiamo già un’identità di squadra, cerchiamo di crescere e migliorare sempre. Dove possiamo arrivare? Bisogna sognare e poi vedere partita per partita, sicuramente ci sono società più attrezzate, vogliamo essere una squadra che può dar noia a tutte”.

L’entusiasmo rossoblù di capitan Michela Romeo

“La gara ha visto un 3-0 netto, abbiamo avuto molte occasioni dopo un avvio difficile. Era sempre un derby, per noi sentito, siamo entrate in campo con la giusta concentrazione. Il risultato ha premiato il lavoro svolto in settimana, abbiamo un gruppo veramente forte e giovane. Non so dove arriverà, guardiamo partita dopo partita, l’importante è raccogliere quanti più punti possibile. Sono felice per il calore dei tifosi, siamo al primo anno di Serie C e per noi l’affetto del pubblico vuol dire tanto. Hanno risposto presente anche questa domenica, non posso far altro che ringraziarli”.

In casa granata a parlare è stata coach Valentina De Risi

“È stata una gara dai due volti. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, creando diverse occasioni e mettendo in campo una prestazione importante. Nonostante il gol subito nei primi minuti, l’approccio al match mi è piaciuto molto. Nella ripresa loro sono rientrate in campo più determinate ed il gol subito a freddo ci ha tolto un po’ di fiducia e la speranza di rimettere in piedi la partita.

Non è tutto da buttare. Abbiamo tenuto testa a una squadra che sta facendo molto bene e questi novanta minuti ci lasciano indicazioni importanti su cui lavorare e spunti da cui ripartire con fiducia. Abbiamo avuto le opportunità per riaprire la gara, ma non siamo state abbastanza lucide nel finalizzare. Fa parte del gioco, ma è importante riconoscere che abbiamo saputo crearci quelle occasioni.

La prestazione è stata positiva, soprattutto considerando i passi avanti fatti rispetto alla precedente trasferta contro il Grifone. Oggi ho visto un atteggiamento diverso sin dal fischio d’inizio, lavoreremo su questa base per crescere ulteriormente”.