Serie C Femminile: alla Gelbison il derby

Va alla Gelbison il derby con la Salernitana: nel terzo turno di Serie C femminile le vallesi si impongono per 3-0 al “Valentino Giordano” davanti una bella cornice di pubblico.

Alla Gelbison il derby con la Salernitana

Prima occasione di marca granata, al 4′, con Olivieri che da 20 metri calcia di poco alto sopra la traversa. Al 7′ però la Gelbison passa in vantaggio con Sacco che dal versante sinistro inquadra l’angolino basso dove Pascale non può arrivare. Al 13′ le ospiti avrebbero l’occasione del pari con un rigore procurato da Cuomo, lesta a recuperare palla all’interno dell’area avversaria: dagli undici metri la stessa punta, però, trova la risposta di Costantino che respinge di piede la battuta centrale.

Sul fronte opposto, al 16′, Orsi dal limite calcia sopra la traversa con Cuomo a spedire alla destra di Costantino al 22′. Occasionissima per la Salernitana al 24′ ma Olivieri, dal cuore dell’area, mette di poco sul fondo.

Al 33′ si rivede la Salernitana con Sabatino che calcia al lato mentre per la Gelbison Avallone recupera palla sulla trequarti chiamando all’uscita prodigiosa di Pascale. Nel finire del primo tempo Cuomo dalla lunga distanza manca il pari di poco vedendo la sua punizione spegnersi sopra la trasversale.

Ad inizio ripresa però la Gelbison raddoppia: Sacco, al 2′, crossa nel mezzo dove trova la deviazione vincente di Avallone che vale il 2-0. Locali pericolose un minuto dopo con Vergari che trova pronta Pascale che al 10′

sbarra la strada ad Avallone in uscita con Vergari che al 12′ sbaglia di testa a due passi dalla porta.

La Salernitana si rivede al 16′ con una bella discesa che trova Piscopo poco fredda davanti a Costantino. La gara scivola senza grossi sussulti fino al 34′ quando Vergari da fuori area centra l’angolino alto alla sinistra di Pascale. La Salernitana cerca di rientrare in partita un giro di lancette dopo ma il tiro di Olivieri è chiuso in angolo da Costantino. Termina così 3-0.

Serie C femminile; il tabellino del derby

GELBISON- SALERNITANA 3-0

GELBISON: Costantino, Orsi, Grecu, Vergari (Alvarez 45’st), Cicchinelli, Romeo (21’ st Borrelli), Valdez (31’ st D’Aquino), Sacco (Sesto 21’ st), Maddaluno, Visani, Avallone (26’ st Lanzetta). All: Tarabusi. A disp: Boanda, Paredes, Baccanfuso, D’Aquino, Donato.

SALERNTINA: Pascale, Apicella, Calvanese, Cozzolino, Falivene (43’ st Donnarumma), Sabatino, Cuomo (25’ st D’Orso), Colonnese (22’ st Cuciniello), Tulimieri (10’ st Piscopo), De Lucia (39’ st Ferrentino), Olivieri. All. De Risi. A

disp: Giliberti, Marino, Genovese, D’Aura.

Arbitro: Matranga di Palermo (Saviano-Del Prete)

NOTE. Marcatrici: Sacco 7’ pt, Avallone 2’ st, Vergari 34’ st

(al 13’pt Cuomo fallisce un rigore) Ammonite: Vergari, Maddaluno

Corner: 5-3 Recupero: 2‘ pt -4‘ st Spettatori: circa 300