Serie C femminile: derby in vista tra Gelbison e Salernitana

Torna nel week-end la Serie C femminile di calcio che vede impegnate nel girone C la Gelbison e la Salernitana. Quindici le squadre presenti con formazioni di Lazio, Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia a contendersi la prima piazza valida per la promozione in B e ad allontanare i tre posti che valgono la retrocessione in Eccellenza.

Serie C femminile: derby tra Gelbison e Salernitana

Sarà derby tra Gelbison e Salernitana, opposte nel terzo turno della manifestazione nazionale. Domenica, infatti, alle ore 15:30 le due compagini si affronteranno al “Valentino Giordano” di Castelnuovo.

La Gelbison arriva alla sfida dopo un avvio da incorniciare. Ottima salute dimostrata, infatti, in avvio dalle rossoblù che dopo l’esordio interno con il buon pari per 1-1 contro il Frosinone, candidata al salto di categoria, a ha replicato, la scorsa domenica, con il successo per 1-2 sul campo del Montespaccato. Oltre alla rete vittoria di Grecu sono due le reti messe a segno dal capitano Michela Romeo, implacabile dagli undici metri in entrambe le partite.

La Salernitana, invece, dopo lo scivolone in trasferta, per 4-2 con il Grifone Gialloverde, della prima gara ha vinto tra le mura amiche del “Volpe” per 3-0 contro il Matera. In casa granata tre i gol già siglati da Giulia Olivieri, due con il Grifone ed uno con il Matera, oltre alle due reti delle giovanissime Tulimieri e D’Orso.