Serie B: la Salernitana a caccia di punti al “San Nicola” | VIDEO

La Salernitana si prepara per la trasferta di Bari con l’obiettivo di conquistare punti preziosi dopo la vittoria casalinga contro il Modena. L’allenatore Roberto Breda ha diretto una seduta di allenamento a porte aperte allo stadio Arechi, davanti a circa 200 tifosi, durante la quale ha testato diverse soluzioni tattiche.

Ruggeri sostituisce lo squalificato Bronn

La principale novità di formazione riguarda la difesa, dove Ruggeri prenderà il posto dello squalificato Bronn. Il resto del reparto arretrato sarà confermato, con Ferrari e Lochoshvili a completare la linea a tre. A centrocampo, Ghiglione e Corazza agiranno sulle fasce, mentre Amatucci e Zuccon saranno i centrali. Caligara, non al meglio della condizione, rischia di saltare la partita, con Girelli pronto a sostituirlo.

Soriano a supporto di Verde e Cerri

In attacco, Soriano agirà alle spalle di Verde e Cerri, con il compito di supportare la manovra offensiva e trasformare il modulo in un 3-4-2-1 in fase di possesso. Tongya e Raimondo partiranno dalla panchina, pronti a subentrare a gara in corso.

Il 3-5-2 confermato

Breda ha confermato il modulo 3-5-2, che prevede una mezzala in appoggio costante al reparto offensivo. Durante l’allenamento, il tecnico granata ha effettuato diverse prove nei tre tempi disputati contro la Primavera allenata da Luca Fusco, per affinare i meccanismi di gioco e valutare la condizione dei singoli giocatori.