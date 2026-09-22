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Villammare: il McDonald’s riapre, ma solo per svuotare le cucine

Riapertura temporanea per il McDonald's di Villammare di Vibonati: i gestori rimuovono le scorte alimentari dopo il sequestro preventivo disposto dal Gip

Di:
Maria Emilia Cobucci
Di:Maria Emilia Cobucci
Giornalista per scelta, professione e passione. Una passione che mi accompagna sempre nel mio lavoro tanto da renderlo unico. Testarda e determinata, sono sempre alla ricerca...
Sequestro McDonald’s a Villammare: riaperte le porte per lo sgombero delle cucine

Le porte del McDonald’s di Villammare, nota catena di fast food presente nella frazione costiera del comune di Vibonati, si sono temporaneamente riaperte nella mattinata di oggi. Si è trattato di un accesso provvisorio, autorizzato per consentire ai gestori di svuotare le cucine dal cibo presente all’interno e da tutto il materiale deteriorabile.

L’operazione, iniziata nelle prime ore del mattino e protrattasi per diverse ore, si è svolta sotto gli occhi di diversi dipendenti giunti sul posto. I lavoratori, radunatisi all’esterno dell’area sequestrata, attendono di conoscere gli sviluppi relativi alla propria situazione occupazionale.

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I dettagli del provvedimento del Gip di Lagonegro e le conseguenze per i lavoratori

La chiusura della struttura, avvenuta lo scorso mercoledì 16 settembre, ha colto di sorpresa sia i clienti abituali sia il personale assunto a partire dallo scorso giugno. Dipendenti e collaboratori restano ora in attesa di notizie ufficiali circa il futuro del punto vendita e la tenuta dei propri contratti di lavoro.

L’apposizione dei sigilli è scattata a seguito di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Lagonegro. Il provvedimento riguarda un’area di circa 1.200 metri quadrati che comprende la struttura a marchio McDonald’s, le relative pertinenze e un lotto adiacente destinato alla realizzazione di un complesso ricettivo. L’intero compendio immobiliare e i terreni limitrofi rimangono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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