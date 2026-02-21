Separazione delle carriere: ad Agropoli confronto in vista del Referendum

Si è svolto ieri, presso l’Aula Consiliare “Di Filippo” del comune di Agropoli, l’incontro pubblico dal titolo “Verso il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere”, dedicato a uno dei temi più rilevanti e discussi del dibattito istituzionale. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di offrire ai cittadini strumenti concreti di comprensione e analisi su una proposta di riforma destinata a incidere sull’assetto della magistratura e sull’equilibrio tra funzione requirente e giudicante.

L’incontro

In un clima spesso segnato da contrapposizioni ideologiche, l’evento si è configurato come uno spazio di confronto qualificato, fondato su competenze giuridiche e visione istituzionale. Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi i principi costituzionali coinvolti, il ruolo della magistratura nel sistema democratico e le possibili ricadute organizzative e istituzionali della riforma.

Appuntamento il 22 e 23 marzo

Ampio spazio è stato dedicato all’analisi tecnica delle modifiche prospettate e al dialogo con il pubblico, attraverso domande e interventi che hanno contribuito ad arricchire il dibattito. L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e partecipazione civica, finalizzata a favorire una scelta consapevole in vista del referendum del 22 e 23 marzo, su una riforma destinata a incidere in modo significativo sull’assetto della giustizia e, più in generale, sulla qualità della democrazia.