Seminario a Palazzo S. Agostino sulla sostenibilità del territorio: un’opportunità per gli Enti Locali

Il Seminario “Strumenti e Opportunità offerti agli Enti locali dalla CDP e dal GSE per lo sviluppo sostenibile del territorio” si è tenuto oggi a Palazzo Sant’Agostino, organizzato dalla Provincia di Salerno in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e Gestore Servizi Energetici. L’incontro ha approfondito il nuovo modello di concessione dei finanziamenti per la PA e ha presentato i prodotti e i servizi finanziari offerti alla Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione agli Enti Locali.

Le opportunità offerte dalla CDP e dal GSE

Il Seminario ha presentato i prodotti e i servizi finanziari offerti alla Pubblica Amministrazione, come il Prestito Green, con l’obiettivo di sviluppare competenze utili a ottimizzare il conseguimento degli obiettivi e l’utilizzo delle risorse, nonché di accompagnare la programmazione. Il ruolo dei Comuni è fondamentale per aumentare le risorse per i territori e accelerare il processo di cambiamento. È possibile aderire ai prestiti CDP entro il 26 aprile.

L’impegno della Provincia di Salerno

Il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri ha dichiarato che la Provincia ha l’obbligo di promuovere iniziative a favore dei Comuni e sosterrà i territori per ciò che riguarda il supporto al coordinamento e alla programmazione. Ciò permetterà di segnare una decisiva innovazione nel modello di governance e garantire il conseguimento degli obiettivi e dei relativi risultati attesi.

I relatori dell’incontro

All’incontro ha portato i saluti istituzionali il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri. Sono intervenuti per la CDP – Relazioni Business PA Sud Italia ed Enti Monitorati, Francesca Mangia e Salvatore Russo, per il GSE – Funzione Promozione e Assistenza alla PA, Irene Marsella.