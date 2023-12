Sedicesima Giornata in Eccellenza, impegni delicati per tutte e tre le Cilentane

L’Agropoli dopo aver ottenuto il nono risultato utile consecutivo, sabato andrà alla ricerca del decimo sul difficile campo della seconda della classe Castel San Giorgio, compagine che ha sorpreso tutti in questo campionato per costanza di rendimento.

Recuperi importanti per Ambrosino

I delfini trovata la miglior condizione possibile, sabato proveranno ad accorciare ulteriormente sulle zone alte della classifica, provando ad insediarsi in zona play-off, mister Ambrosino opterà per il consueto 4-3-1-2, da capire chi saranno gli interpreti offensivi, visto il recupero a pieno regime di Rabbeni e in difesa con il rientrante Sannia ci saranno tre candidati per due maglie.

Impegni difficili per Calpazio e Sapri

La Calpazio domenica ospiterà la capolista Sarnese, dopo gli ultimi risultati negativi i ragazzi di Mister De Cesare proveranno a fare lo sgambetto alla prima della classe cercando di ottenere un risultato positivo che ridarebbe morale e fiducia all’ambiente.

Infine il Sapri andrà sul difficile campo del Costa D’Amalfi, impegno proibitivo per i ragazzi di mister Graziani falcidiati dagli infortuni proveranno a vendere cara la pelle e ritrovare un risultato utile visto l’ultimo ko subito.