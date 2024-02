Scuole in Campania: gravi carenze di staticità e agibilità, a rischio la sicurezza di studenti e personale

Un report di Legambiente evidenzia la situazione critica degli edifici scolastici in Campania: otto su dieci non hanno il certificato di collaudo statico, nove su dieci mancano di quello di agibilità. La situazione è ancora più preoccupante per gli edifici situati in zone sismiche, dove nessuno di quelli in zona 1 è progettato o adeguato alle normative antisismiche e solo l’8% di quelli in zona 2 è in regola.

Interventi insufficienti

Negli ultimi 5 anni, solo il 67% degli edifici ha avuto interventi di manutenzione straordinaria, mentre il 64% richiede interventi urgenti. Inoltre, solo nel 32% dei casi sono state effettuate indagini diagnostiche sui solai.

Le parole del consigliere regionale Saiello

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale: “La situazione è allarmante. Ho chiesto alla giunta di fornirci un cronoprogramma delle opere finanziate con “Scuola Viva in cantiere” e di agire con urgenza per superare le criticità evidenziate. Non si può mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei nostri figli e di tutti quanti lavorano in queste strutture, bisogna intervenire subito”.