Scuole ad Ogliastro Cilento: la minoranza all’attacco

La situazione degli edifici scolastici di Ogliastro Cilento è al centro di una dura polemica sollevata dal gruppo di minoranza “Ogliastro Futura“. Secondo la denuncia, gli studenti sarebbero costretti a frequentare scuole con criticità di vario genere, dalle infiltrazioni d’acqua ai riscaldamenti non funzionanti.

Finanziamenti bloccati e progetti nel limbo

Nonostante la disponibilità di fondi regionali e nazionali (PNRR) per la ristrutturazione degli edifici scolastici, l’amministrazione comunale di Ogliastro Cilento non avrebbe ancora avviato i lavori. I finanziamenti ottenuti per la messa in sicurezza della scuola di Via S. Leonardo (1.880.000 euro), per la realizzazione dell’asilo nido di Via delle Ginestre (1.551.000 euro), per la costruzione della mensa di Ogliastro (761.000 euro) e per l’adeguamento sismico del plesso scolastico di Via Gorga (100.000 euro) risultano bloccati, dicono dal gruppo di opposizione.

Il “mega-polo scolastico” bocciato e i dubbi sui fondi spesi

“Mentre gli altri paesi provvedono alla ristrutturazione dei loro edifici da noi è tutto fermo in attesa di avere un bel finanziamento per realizzare un nuovo ed inutile. Mega-polo scolastico in un’area acquistata dalla nostra amministrazione per ben 130.000 euro .. di nostri soldi. Bene..la Regione Campania non ha finanziato la realizzazione di questa inutile opera (di ben € 3.800.000,00)”

L’appello della minoranza: “Intervenite subito!”

“I nostri ragazzi vivono e vivranno la scuola in condizioni che non esistono in nessun altro paese limitrofo”, denuncia la minoranza, chiedendo all’amministrazione di intervenire “subito” per risolvere i problemi degli edifici scolastici.