Scuola nel Bosco: un incontro pedagogico con Jela Harbin ad Auletta

Domenica 20 ottobre, alle ore 15:30, si svolgerà un incontro di pedagogia naturale presso “Zaytun: oltre l’Orto”, situato in via provinciale accanto al municipio di Auletta. L’evento vedrà la partecipazione di Jela Harbin, maestra esperta in pedagogia Waldorf e Montessori, nonché fondatrice e direttrice delle scuole d’infanzia TROJ RUŽE (Tre Rose) e Krásne Sady (Bei Giardini), in Slovacchia, che si concentrano sulla pedagogia del bosco.

L’incontro

L’incontro si propone di offrire momenti di condivisione e nuove prospettive nel campo dell’educazione. È aperto a tutti gli educatori e ai genitori desiderosi di approfondire i principi della pedagogia steineriana, che pone al centro la considerazione del bambino nella sua totalità: “testa, cuore e mano” sono gli elementi fondamentali per il suo equilibrio.

Questo equilibrio è essenziale per permettere al bambino di sviluppare le proprie capacità di crescita. L’apprendimento attivo e diretto si rivela più efficace rispetto alla semplice memorizzazione, poiché stimola il pensiero critico e l’autonomia del bambino.

La pedagogia Montessori condivide diversi aspetti con quella Waldorf, entrambe enfatizzando l’importanza della libertà di scelta del bambino all’interno di un ambiente stimolante e favorevole alla crescita. Questo incontro si prefigge l’obiettivo di generare nuove idee per un approccio educativo significativo. Per i più piccoli, sarà prevista anche un’animazione divertente, accompagnata da un angolo dedicato a merende e tisane condivise