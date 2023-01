Scontro sulla Cilentana, due coinvolti: una persona in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la Cilentana, variante alla Strada Statale 18. Il sinistro è avvenuto all’imbocco della superstrada subito dopo l’ingresso presente a Policastro Bussentino. Due le auto rimaste coinvolte nelle scontro.

Scontro sulla Cilentana, la dinamica

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri della Compagnia si Sapri diretti dal Capitano Francesco Fedocci. I militari dopo essersi accertati dello stato di salute dei passeggeri hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso.

Ancora infatti da chiarire la dinamica del sinistro stradale che ha portato allo scontro delle due autovetture.

I soccorsi

Sul posto è stato necessario anche l’arrivo dei sanitari del 118 dell’ospedale Immacolata di Sapri. Una delle persone rimasta coinvolta nell’incidente è stata trasportata presso il nosocomio del Golfo di Policastro per i consueti accertamenti. Lievi le ferite riportate.

In questi giorni, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia e dall’umidità e dal ghiaccio presente soprattutto in alcune ore in taluni tratti stradali, soprattutto nelle aree interne, si stanno registrando diversi disagi alla viabilità.

Fino alla prossima primavera è obbligatorio avere con sé le catene da neve o pneumatici invernali.