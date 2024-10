Scomparsa o allontanamento volontario? Ricerche in corso di Maska Baltang

Ricerche in corso ad Agropoli per ritrovare Maska Baltag, donna di origine moldava, scomparsa nella giornata di ieri dalla sua abitazione in località Belvedere.

A lanciare l’allarme è stato il compagno della donna, un pizzaiolo del posto, che non vedendola rientrare a casa ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, Maska Baltag si sarebbe allontanata volontariamente, senza lasciare alcuna traccia.

Le ricerche in corso

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Giuseppe Colella. I militari stanno acquisendo ogni possibile elemento utile alle indagini, ascoltando amici e conoscenti della donna. Ieri sono state eseguite delle ricerche accurate in località Moio, alle quali hanno partecipato anche gli uomini della locale Protezione Civile.

La donna ha corporatura robusta, alta circa 1,65; capelli corti biondi, occhi castani, tatuaggio sull’avambraccio sinistro raffigurante un cuore con un nome.