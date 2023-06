Scegliere il bene anche quando non è facile: è questa la sfida del cristiano

Questa settimana dire la Domenica ci porta a riflettere sul nostro modo di stare nel mondo. Su cosa comporti non solo essere cristiani, dirsi cristiani, ma vivere da cristiani. La differenza tra dirsi cristiani ed essere cristiani sta tutta qui: il cristiano nel mondo non è chiamato a dire se stesso ma a dire Cristo. Dire Cristo nel mondo non è cosa facile, non lo è adesso come non lo era nel tempo passato.

È quello che è capitato al profeta Geremia, un personaggio “scomodo” perché usava parole di verità, ce lo ricorda San Paolo che però ci offre anche la chiave di volta: il dono gratuito e sovrabbondante della grazia di Cristo. È poi Gesù nel Vangelo secondo Matteo a farci comprendere le ragioni profonde di una scelta: una scelta per il bene che ci cambia la vita.