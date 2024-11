Scala della vergogna a Padula, Paladino: “Sconcertato” dalla risposta di Massimo Osanna

Il presidente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino, Angelo Paladino, ha definito “sconcertante e preoccupante” la risposta ricevuta dal Direttore dei Musei Italiani per la Regione Campania, Massimo Osanna, riguardo alla sua ripetuta richiesta di rimuovere la scala metallica considerata un obbrobrioso intervento. Paladino aveva sollecitato il Ministero della Cultura e la Soprintendenza regionale a intervenire, ricordando che durante un tour elettorale lo scorso maggio, sia l’allora ministro Gennaro Sangiuliano che lo stesso Osanna avevano promesso che la scala sarebbe stata rimossa entro settembre. Non essendo stata mantenuta tale promessa, Paladino ha deciso di insistere e, dopo aver letto la risposta di Osanna, preannuncia “una risposta puntuale e ferma”.

Ecco la replica

“Con la presente si sottolinea che la scala di sicurezza in metallo fa parte del progetto ‘La Certosa di San Lorenzo in Padula: interventi di restauro e di fruizione innovativa per la valorizzazione del sito UNESCO e per uno sviluppo sostenibile del territorio di riferimento’, finanziato con fondi PON Cultura e Sviluppo (FERS 2014/2020), il quale non è ancora stato collaudato. La scala, costruita ex novo in acciaio, consente di raggiungere il livello della passeggiata coperta del monumento. Dal punto di vista strutturale, essa è scollegata e indipendente dal corpo di fabbrica, risultando quindi perfettamente reversibile. Pertanto, essa verrà smontata a breve e rimontata quando sarà necessario in occasione di eventi specifici.”