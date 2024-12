Sassano sotto la morsa dei ladri: tre furti in pieno centro storico

L’ondata di furti continua a imperversare nel Vallo di Diano, con un nuovo episodio che ha colpito Sassano.

Furti a Sassano, gli ultimi colpi

Nella serata di ieri, tre abitazioni del centro storico sono state bersaglio di ladri, che hanno sfruttato l’assenza dei proprietari per entrare nelle case e portare a termine i furti.

In un caso, i malviventi hanno rotto una finestra per accedere all’abitazione, riuscendo a rubare denaro e gioielli. Le tre persone coinvolte nei furti sono state avvistate mentre tentavano di dirigersi verso un’altra casa, ma sono state costrette a fuggire alla vista di una telecamera di sorveglianza e di luci con sensori di movimento. Per coprirsi, i ladri hanno indossato cappucci prima di scappare.

Le vittime hanno prontamente contattato le forze dell’ordine, che sono intervenute per indagare sull’accaduto. Nel frattempo, nel quartiere si respira un clima di paura e ansia, amplificato dalla frequenza con cui si stanno verificando questi episodi criminali.