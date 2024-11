Furti nel Vallo di Diano: colpi in due abitazioni, ingente il bottino

L’ondata di furti nel Vallo di Diano continua, con due abitazioni nel mirino ad Atena Lucana e Sala Consilina.

Il modus operandi

Un gruppo di ladri ha operato per primo a Sala Consilina, dove ha messo a soqquadro le camere, riuscendo a fuggire con denaro contante e gioielli di valore. Successivamente, è stato compiuto un altro colpo in un’abitazione di Atena Lucana, dove i malviventi, rovistando tra i cassetti, sono riusciti a portare via ulteriori gioielli preziosi.

Ingente il bottino

Al ritorno, i proprietari delle case, trovandole in disordine, hanno subito allertato i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Purtroppo, i responsabili sono riusciti a fuggire con un bottino stimato attorno ai 2000 euro, senza lasciare tracce. Adesso, sarà compito delle forze dell’ordine avviare le indagini per identificare i colpevoli.