Allarme furti nel Cilento: a Roccadaspide ladri sorpresi su un balcone. Da Altavilla Silentina appello a denunciare

Paura questa sera a Roccadaspide quando un uomo si è arrampicato dalla conduttura idrica di un palazzo sito in Viale degli Ulivi fino a raggiungere il balcone di un appartamento.

Un colpo fallito

Proprio dal balcone il malintenzionato ha provato ad introdursi nell’abitazione, ma è stato scorto da un uomo, il proprietario di un appartamento di fronte alla casa presa di mira, che gli ha chiesto cosa stesse facendo.

Il ladro ha provato ad allontanare il residente con fare minaccioso, lasciando addirittura intendere di avere un’arma per non farlo avvicinare e potersi dare, così, alla fuga.

Ad attendere il malintenzionato, davanti alla palazzina, un altro uomo che gli faceva da palo all’interno di un’auto di colore scuro, a quanto pare una Fiat Punto nera.

Il residente ha allertato subito la proprietaria dell’appartamento che, al momento dei fatti, era fuori, ma che immediatamente ha chiamato le Forze dell’Ordine.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Agropoli al comando del Capitano Giuseppe Colella.

“Il mio dirimpettaio mi ha chiamata, mi ha chiesto se fossi in casa e mi ha spiegato cosa stasse accadendo, subito sul posto si sono precipitate tante persone e poco dopo sono arrivati i carabinieri a cui ho denunciato il fatto. Fortunatamente il ladro non è entrato in casa e non ha portato via nulla. Ma la paura è stata tanta e la guardia resta alta” ha affermato la proprietaria dell’immobile.

Il furto, dunque, non è stato messo a segno, ma i timori restano tanti, sembra che i malviventi siano anche aggressivi e minacciosi e che non si facciano scrupoli ad agire neanche durante gli orari di punta come il tardo pomeriggio, quando tante persone sono ancora in giro.

La zona in cui si è verificato l’episodio si trova a poca distanza dall’ospedale e nemmeno il via vai di gente dal nosocomio rocchese ha scoraggiato i due malviventi.

Dopo la denuncia si cerca di risalire, ora, all’identità dei due uomini, alcuni cittadini hanno affermato che l’utilitaria nera sospetta si aggirava già da diverse ore nella zona.

L’uomo sorpreso ad arrampicarsi dal tubo esterno della palazzina, stando alle testimonianze, aveva un accento straniero, probabilmente si tratta di un uomo proveniente dall’Est Europa, alto e dalla corporatura snella.

Le indagini sono in corso.

Allarme da Altavilla Silentina

Tante segnalazioni, da parte di cittadini impauriti dalla presenza dei ladri stanno arrivando anche da Altavilla Silentina. A quanto pare, nell’ultima settimana, sarebbero diverse le contrade prese di mira dai malviventi che più volte avrebbero tentato di introdursi all’interno di proprietà private per poi darsi alla fuga nella paura di essere scoperti.

Una situazione che ha spinto l’ente comunale, guidato dal sindaco, Franco Cembalo, a diramare un appello: “Invitiamo i cittadini a denunciare qualsiasi tipologia di furto che fosse perpetrato ai danni di proprie cose.

Abbiamo notizie di furti che però non trovano riscontro in specifiche denunce.

Spesso la sfiducia nell’individuare i colpevoli, anche la rassegnazione che tante volte serpeggia, sembrano far desistere i cittadini.

Vi esortiamo, invece, a denunciare quanto accade” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.