Sassano: all’inaugurazione della “Piazza San Gaetano”, il presidente Alfieri rassicura i cittadini su ponte Tanagro

A Sassano, nella frazione di Caizzano, è stata inaugurata una nuova area: la “Piazzetta San Gaetano“. La frazione si è arricchita di una nuova area che si prenderà cura della sicurezza dei bambini e delle famiglie.

La Piazzetta San Gaetano

Un’area, adiacente alle scuole, che permetterà ai bambini e alle bambini, alle famiglie e a chi usufruisce delle attività della zona di avere a disposizione un nuovo spazio pedonale, a misura di bambino, molto più sicuro.

All’inaugurazione, dell’opera voluta dall’amministrazione comunale di Sassano, erano presenti, tra gli altri, il sindaco Domenico Rubino, il Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, il consigliere regionale, Tommaso Pellegrino e la sindaca di Padula, Michela Cimino.

Le rassicurazioni del presidente della Provincia di Salerno

Nell’occasione, il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, ha anche rassicurato i cittadini in merito allo stato dei lavori sul Ponte Tanagro, che collega Padula a Sassano. Il ponte, infatti, è chiuso da circa un anno e mezzo, causando notevoli disagi per i cittadini che devono spostarsi da un comune all’altro per motivi di lavoro o personali.

Alfieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà pubblicata la gara di appalto, ed ha assicurato ai cittadini che i lavori dovrebbero prendere il via nel prossimo mese di giugno.