Sassano 2026 condanna episodi di razzismo e sessismo dopo il match a Castelnuovo Cilento

L’ASD Sassano 2026 esprime ferma condanna per gli episodi di razzismo e sessismo verificatisi nel corso della giornata nei confronti di alcuni suoi tesserati. Lo rende noto la società militante nel campionato di Seconda Categoria con un comunicato ufficiale diffuso a margine della gara disputata in trasferta contro il Castelnuovo Cilento, terminata 3 a 2 per i padroni di casa.

Le frasi pronunciate dal presidente della società avversaria

Con particolare rammarico, il Sassano sottolinea che le frasi e le espressioni oggetto della condanna sarebbero state pronunciate direttamente dal presidente della società avversaria. Una figura che, proprio per il ruolo che ricopre, dovrebbe essere la prima a rappresentare e trasmettere i valori di rispetto, correttezza e sportività.

«Nessuna giustificazione per comportamenti discriminatori»

La società ritiene inaccettabile che, in un contesto sportivo, possano essere pronunciate parole di carattere razzista e sessista. La rivalità sportiva, la tensione agonistica e il risultato di una partita non possono mai rappresentare una giustificazione per comportamenti discriminatori o offensivi.

«Il calcio deve unire, non dividere»

L’ASD Sassano 2026 prende le distanze da qualsiasi forma di discriminazione e ribadisce con forza che il calcio deve unire, non dividere; deve educare al rispetto, non legittimare l’odio e l’offesa. «Non è questo il calcio che vogliamo rappresentare», sottolinea la società.

La scelta di rendere pubblico l’accaduto

Per questo motivo il club ritiene doveroso rendere pubblico quanto accaduto e condannarlo senza esitazioni, a tutela dei propri tesserati e dei valori che la società intende portare avanti dentro e fuori dal campo.

Il riconoscimento al Castelnuovo Cilento

Allo stesso tempo, il Sassano rivolge una menzione d’onore alla società avversaria, ai suoi tesserati e ai suoi tifosi, che hanno accolto e ospitato la squadra con grande correttezza. Nel corso della giornata, evidenzia il comunicato, hanno saputo riconoscere l’errore e prendere le distanze da quanto accaduto: un gesto che la società ritiene doveroso riconoscere e apprezzare.

La nota si chiude con un messaggio netto: «Il razzismo e il sessismo non sono sport. Il rispetto viene prima di ogni risultato».