Sapri: successo per la seconda edizione del concorso “Dolore non fa rima con amore”

Straordinario successo di pubblico questa mattina all’Auditorium Cesarino di Sapri per la seconda edizione del concorso di idee “Dolore non fa rima con Amore”.

La giornata

Un appuntamento, voluto e organizzato dal Piano di Zona Ambito S9 diretto dalla Coordinatrice Gianfranca di Luca e dal Centro Antiviolenza “Iris” sportello Pierangela coordinato dalla dottoressa Carmen Landi, che ha chiamato a raccolta tutte le scuole del Basso Cilento e del Golfo di Policastro.

Gli interventi

Dopo i saluti iniziali affidati al Sindaco di Sapri Antonio Gentile, alla coordinatrice Gianfranca di Luca, alla dottoressa Carmen Landi e al Direttore Sanitario dell’ospedale “Immacolata” di Sapri Vincenzo De Paola, si è passati alle premiazioni.

I premi

Anticipate quest’ultime dalla lettura di uno scritto realizzato da una bambina speciale Rita Scarano e letto dalla sua educatrice Jessica Miranda. Tantissimi gli elaborati, oltre 61, prodotti dagli studenti di ogni ordine e grado che, tramite le loro composizioni, hanno voluto esprimere a chiare lettere il loro profondo disappunto contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne.

Un concorso che ha coinvolto le scuole elementari, medie e superiori e che ha visto la vittoria, per ogni categoria, di tre classi.

Il podio

Più precisamente a salire sul podio degli elaborati realizzati dai bambini delle scuole elementari sono stati gli alunni della classe IV del plesso di Torraca che si sono aggiudicati il terzo posto, gli alunni della classe IV del plesso di Celle di Bulgheria che hanno portato a casa il secondo posto e gli alunni della classe V C del plesso di Poderia che hanno conquistato il primo posto.

Per quanto attiene invece alle scuole medie: al terzo posto sono arrivati gli studenti della classe III A dell’Istituto “Santa Croce” di Sapri, al secondo invece gli studenti della classe I A dell’Istituto “Dante Alighieri” di Sapri e a salire sul gradino più alto sono stati invece gli studenti della classe I A dell’istituto di Caselle in Pittari.

Per le scuole superiori invece a conquistare la medaglia di bronzo sono stati gli studenti della IV A AFM dell’istituto “Leonardo Da’ Vinci” di Sapri. Medaglia d’argento invece per gli studenti della classe III AM dell’Istituto “Carlo Pisacane” di Sapri mente a vincere la categoria sono stati gli studenti della III A sempre dell’Istituto “Carlo Pisacane” di Sapri.

Per la categoria riservata ai Premi Speciali sono state premiate la Classe V del plesso di Centola, la classe II A dell’Istituto Dante Alighieri, la classe II A dell’Istituto psicopedagogico di Torre Orsaia e la classe III B sempre dell’Istituto Dante Alighieri di Sapri.

Ad ogni istituto vincitore è stato consegnato un premio in denaro, da utilizzare per le attività degli studenti, offerto da diversi sponsor: Campania Bonifiche, FNA Patronato, Progenia, Galcasacastra, Agenzia Formativa C.S.P., Centro Juventus e Rotary Sapri Golfo di Policastro, UIDD

Intercom s.r.l.