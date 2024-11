Favorire il lavoro delle donne: ecco il progetto promosso dal Piano di Zona Ambito S9

Favorire la partecipazione femminile nel mondo del lavoro. È l’obiettivo che il Piano di Zona Ambito S9, diretto dalla Coordinatrice Gianfranca di Luca, ha inteso perseguire attraverso un progetto finalizzato ad ottenere una maggiore conciliazione per le donne tra famiglia e lavoro. Il progetto, presentato dal Piano di Zona S9 in partenariato con la Cooperativa Sociale Tertium Millennium e il Centro di formazione professionale CSP per un importo di € 170.000, rientra a pieno titolo tra i 68 finanziati dalla Regione Campania.

L’obiettivo

Il fine ultimo è quello di rafforzare le iniziative destinate a una conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne, ampliando l’offerta dei servizi e la loro accessibilità, e allo stesso tempo attivando azioni di orientamento e supporto alle donne prive di occupazione, per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro. Nello specifico saranno previsti servizi su tre linee di intervento: attivazione del servizio di babysitteraggio e/o erogazione di buoni per l’acquisto di posti negli asili nido autorizzati per i bambini di età 0 – 36 mesi; erogazione di buoni per l’acquisto di posti in servizi presso i centri estivi autorizzati per bambini di età 3 – 12 anni; attivazione degli sportelli “Concilia Point” per l’orientamento a lavoro e servizi a sostegno dell’occupabilità femminile.

Una misura salutata favorevolmente anche dall’assessore all’istruzione della Regione Campania Lucia Fortini. “È stata pubblicata la graduatoria per la misure di conciliazione famiglia – lavoro in Campania – ha dichiarato l’assessore Fortini – Un sostegno concreto per chi cerca di bilanciare lavoro e vita familiare. Sono stati finanziari 68 progetti. Un investimento importante per la nostra Regione di di 11.5 milioni”.