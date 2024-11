Piano di Zona S9, avviso per una short list di figure professionali

Creare una short list di figure professionali dalla quale attingere il personale che dovesse risultare necessario per la realizzazione dei servizi programmati o da programmare nel Piano di Zona Sociale dell’Ambito Territoriale S09 – Comune Capofila Sapri.

L’avviso

È quanto previsto nell’avviso pubblico redatto dal Piano di Zona S9. L’iscrizione alla short list avviene su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso. La short list avrà validità triennale dalla data di pubblicazione.

Nel corso di tale periodo ciascun iscritto potrà presentare un nuovo curriculum, aggiornato alla luce di nuovi ed ulteriori requisiti eventualmente maturati. Il personale preposto del Piano di Zona procederà all’aggiornamento della short list, sulla base di nuove candidature eventualmente pervenute e che potranno essere presentate nel corso dell’anno senza pubblicazione di ulteriore avviso pubblico, secondo le modalità e condizioni previste nell’avviso.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modello di domanda (All. A), che potrà essere scaricato dal sito web dell’Ambito S09 e del Comune di Sapri capofila ai seguenti link: www.pianosociales9.it o www.comune.sapri.sa.it. Essa dovrà pervenire entro il giorno 15.11.2024 alle ore 12,00 esclusivamente attraverso consegna a mezzo PEC al seguente indirizzo : pianosociales9@pec.it.

La costituzione della short list non pone in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi e/o altre classificazioni di merito. Pertanto, l’eventuale inserimento nella short list non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale presso l’Ambito Territoriale S09.

Partecipando alla procedura, gli interessati manifestano unicamente la disponibilità all’accettazione di un eventuale incarico alle condizioni previste dall’avviso. Le figure professionali saranno utilizzate solo nel caso in cui, per esigenze qualificate e temporanee, non è possibile farvi fronte con personale interno. Le domande inviate secondo le modalità descritte dall’avviso saranno esaminate da un’apposita commissione interna che ne curerà la tenuta e l’aggiornamento. La valutazione dei curriculum vitae, si baserà sul possesso dei requisiti formativi, culturali e professionali e sulla base delle pregresse e comprovate esperienze dichiarate.