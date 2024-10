Sapri si rinnova: in arrivo un restyling per piazza Regina Elena e corso Garibaldi

La città di Sapri è pronta a cambiare volto. Sono in programma importanti lavori di riqualificazione che riguarderanno, in particolare, piazza Regina Elena e corso Garibaldi. L’amministrazione comunale ha annunciato l’imminente avvio dei cantieri, con l’obiettivo di restituire alla città un centro storico più bello, funzionale e accogliente.

Un restyling atteso da tempo

I lavori, che dovrebbero prendere il via nei prossimi giorni, prevedono un completo rifacimento della pavimentazione di corso Garibaldi e una riqualificazione complessiva di piazza Regina Elena. Quest’ultima, già interessata da interventi di sistemazione dei sottoservizi negli anni passati, verrà dotata di nuove aiuole, panchine e illuminazione, trasformandosi in uno spazio più vivibile e attrattivo per cittadini e turisti.

Il cineteatro Ferrari: un nuovo cuore pulsante

In parallelo ai lavori di riqualificazione della piazza, proseguono i lavori di ristrutturazione del cineteatro Ferrari. Grazie a un finanziamento del GAL Casacastra e a risorse comunali (complessivamente circa 160mila euro), la storica struttura potrà presto riaprire i battenti. L’obiettivo è quello di rendere fruibile il cineteatro entro le festività natalizie, offrendo alla città un nuovo spazio per la cultura e lo spettacolo.

I lavori di restyling di piazza Regina Elena e corso Garibaldi rappresentano un’importante opportunità per riqualificare il centro di Sapri. Il prossimo passo dovrà essere quello di favorire politiche di rilancio anche del commercio locale.