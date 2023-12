Il Gal Casacastra aderisce all’Associazione “Cilento Autentico DMO”

Il Gal Casacastra ha aderito all’Associazione “Cilento Autentico DMO” (Destination Management Organization), e segue l’accordo di programma siglato anche dalle Università Federico II di Napoli e dell’Università di Salerno avvenuta nei giorni scorsi. Il Presidente Pietro Forte ha firmato, in seguito all’invito del Presidente della “Cilento Autentico DMO” Marco Sansiviero, riconoscendone le finalità volte alla fruizione del turismo culturale ed ambientale. Il Gal Casacastra è costituito da 24 Comuni dei Sistemi Territoriali di Sviluppo 5 “Lambro e Mingardo” e 6 “Bussento” in Provincia di Salerno, un comprensorio omogeneo che si distingue nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per la sua valenza paesaggistica, una struttura naturale che nel corso dei secoli ha conservato una riconosciuta identità culturale.

Una partecipazione importante di grande valore

La partecipazione del Gal ha una valenza importante per le finalità che i componenti della DMO intendono perseguire, quali la formazione per il turismo e le attività collegate, la valorizzazione dei siti riconosciuti patrimonio universale dall’Unesco, la valorizzazione della natura e dell’ambiente, la realizzazione di un centro di eccellenza per la formazione di figure professionali idonee a sviluppare la cultura turistica.

“Abbiamo aderito con grande entusiasmo alla neo costituita DMO– ha dichiarato il Presidente del Gal Casacastra, Pietro Forte – il progetto ha grandi ambizioni e la collaborazione di tante eccellenze potrà sicuramente produrre risultati apprezzabili in favore delle realtà territoriali con la formulazione di piani strategici ed operativi per valorizzare le risorse del territorio collegate al turismo.”

“Con l’adesione del Gal Casacastra – dichiara il Presidente della DMO, Marco Sansiviero, continua il lavoro indicato dal nostro Statuto e soprattutto dalle associazioni costituenti. Fondamentale sarà l’integrazione e la cooperazione di soggetti pubblici e privati che operano nei settori primari e secondari nella composizione della filiera del turismo. Il nostro obiettivo è di operare sotto un unico marchio identificativo “destinazione Turistica Cilento”, come una destinazione turistica di eccellenza, autentica e sostenibile.”

“Insieme ai colleghi : Davide Michele Di Stefano Presidente Nazionale Assomare Italia, Matteo Martino Presidente Associazione Terre del Bussento, Felice Merola Presidente Associazione Albergatori di Palinuro, Sandro Legato Presidente Consorzio Cilento di Qualità, Sabato Pecoraro Presidente Nazionale FeNAlLP, Angelo Coda Presidente CilentoTurismo, Agostino Ingenito Presidente Nazionale Abbac, Luigi Gatto Presidente Nazionale Federtravel, ed ora anche in collaborazione con il Gal Casacastra, le Università di Napoli e Salerno, continua il Presidente Sansiviero, potremo formulare quel modello di gestione ecocompatibile lungo l’intera filiera del turismo.

Le finalità

“Cilento Autentico DMO” sarà il cuore pulsante del cambiamento turistico nel comprensorio cilentano, perseguendo una serie di obiettivi chiave, quali: preservazione del patrimonio culturale, miglioramento dell’esperienza del visitatore, collaborazione per lo sviluppo sostenibile. “