Sapri senza Bandiera Blu per il secondo anno: polemica dell’opposizione

È polemica nella città di Sapri per il mancato riconoscimento della Bandiera Blu. L’importante vessillo, assegnato dalla Fee alle località balneari italiane, sane e sostenibili, le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti negli ultimi 4 anni, vede l’assenza della città della Spigolatrice. Il gruppo di opposizione, Siamo Sapri, si complimenta sarcasticamente con il Sindaco per l’ennesimo tassello di una gestione solo di rappresentanza.

Proteste e mancate risposte dall’amministrazione comunale

Il Sindaco Gentile, l’anno scorso, protestò contro la mancata assegnazione della Bandiera Blu e annunciò di avere depositato un ricorso dalla Fee Italia, ma gli esiti rimasero sconosciuti. Quest’anno, sembra che la domanda non sia stata nemmeno presentata. Il gruppo di opposizione si augura che il Sindaco non proponga un bis dello spettacolo teatrale dello scorso anno. Nonostante le dichiarazioni del gruppo di opposizione, l’amministrazione guidata dal Sindaco Gentile non ha ancora risposto alla polemica.

Domande senza risposta

Il gruppo consiliare di opposizione ritorna nuovamente sulla questione poiché l’amministrazione comunale non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Si chiedono cosa pensi il Sindaco del mancato ottenimento della Bandiera Blu e del non invidiabile primato di non aver ottenuto questo riconoscimento per ben 2 anni consecutivi. La mancanza di risposta da parte dell’amministrazione alimenta ulteriormente la controversia.

Citazioni del Sindaco sul valore della Bandiera Blu

Le dichiarazioni del Sindaco Gentile rilasciate nel 2016, quando era ancora all’opposizione, sono riprese dai consiglieri di opposizione. In quel momento, Gentile commentò il mancato ottenimento del vessillo da parte dell’ex Sindaco Giuseppe del Medico. Egli sottolineò che la Bandiera Blu FEE rappresenta non solo la qualità delle acque, ma anche la gestione ambientale, i servizi e la sicurezza, l’informazione e l’educazione ambientale. Gentile criticò Sapri per aver perso questo riconoscimento, mentre i comuni confinanti e altri comuni campani lo avevano ottenuto.

Le parole del Sindaco Gentile sono condivise dai consiglieri di opposizione, che concludono affermando che non avrebbero saputo dirlo meglio.