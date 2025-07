Sapri: proseguono i lavori pubblici sul lungomare e in Piazza Regina Elena

Sono in dirittura d’arrivo i lavori di risanamento idrogeologico e di erosione costiera sul lungomare Italia di Sapri mentre procedono senza sosta quello di riqualificazione della centrale piazza Regina Elena per ridurre al minimo i disagi alle attività commerciali presenti nell’area.

Gli interventi

Due opere strategiche per la città di Sapri, come dichiarato dal Sindaco Antonio Gentile. “I due cantieri citati sono solo alcuni presenti all’interno del paese e sono quelli che hanno tenuto banco negli ultimi mesi con una serie di problemi anche operativi che sono stati risolti – ha affermato il primo cittadino Gentile – Per quanto riguarda l’intervento sul Lungomare possiamo dire che ha preso definitivamente forma. Richiede ancora dei completamenti ma sicuramente già da questa settimana la spiaggia sarà fruibile, in maniera tale da riconsegnarla ai nostri concittadini e a quanti frequentano il paese nel periodo estivo.

Attesa per la consegna dei lavori

I lavori di completamento saranno poi ripresi dopo la stagione estiva per consegnare definitivamente l’area alla pubblica fruizione. Per quanto attiene invece i lavori di rigenerazione urbana di Piazza Regina Elena, l’opera sta prendendo forma e continuano i lavori. Per la tempistica, mi dico dagli uffici competenti, riusciremo nel mese di luglio a ridurre parzialmente e poi completamente i disagi, per consentire la giusta fruizione del posto e riconsegnare i giusti spazi alle attività commerciali che in questi mesi hanno subito i disagi dovuti ai lavori”.