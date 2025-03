Sapri: presentato all’ IC Dante Alighieri il progetto “Ability – Ali per volare” | VIDEO

È stato presentato questa mattina presso l‘Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Sapri il progetto “Ability – Ali per volare”. Un progetto inclusivo, portato avanti dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Sapri che, attraverso le diverse attività ludico, creative e teatrali, che coinvolgono appieno tutte le pesone “speciali” in un percorso di totale arricchimento.

Il progetto

“È un progetto estremamente motivante che nasce nel 2022 come progetto pilota dell’assessorato del comune di Sapri alle Politiche sociali ed ha come obiettivo quello di stare accanto alle persone più flagelli – ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Gerardina Madonna – Le attività svolte sono di tipo ludico creativo e soprattutto teatrali. Ed è proprio quest’ultimo il percorso che ci ha dato più soddisfazioni e che dunque porteremo avanti anche quest’anno, proprio perché abbiamo capito che la semplice aggregazione fa miracoli”.

Entusiasta la dirigente scolastica Maria Teresa Tancredi, presente all’illustrazione del progetto. ” È una proposta progettuale molto importante alla quale abbiamo dedicato tanta attenzione ed è fondamentale per educare i bambini al rispetto degli altri, all’accettazione di ogni tipo di diversità e all’inclusione – ha aggiunto la Dirigente Tancredi – Ringrazio per questo progetto l’assessore Gerardina Madonna e tutti i componenti volontari di questo gruppo che ha l’intento di includere tutti coloro che hanno diverse forme di disabilità, valorizzando appieno quelle che sono le loro potenzialità residue ed includendoli in progetti importanti come quello teatrale”.