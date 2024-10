Sapri, Piano di Zona S9: nelle scuole un importante servizio di assistenza specialistica. Ecco di cosa si tratta

L’anno scolastico 2024/2025 è iniziato da circa un mese e con esso anche il servizio di assistenza specialistica che garantisce un insieme di azioni a sostegno dell’allievo e della scuola.

Un servizio realizzato dal piano di Zona Ambito S9 e che rappresenta, in termini di politiche sociali, uno dei servizi sul quale ogni il Piano di Zona investe numerose risorse, come sottolineato dalla coordinatrice Gianfranca di Luca. Un servizio garantito in tutte le scuole appartenenti ai diciassette comuni afferenti all’ambito S9.