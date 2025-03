Sapri: ottocento mascherine per la seconda edizione del Carnevale del Golfo | VIDEO

È boom di presenze nella città di Sapri per la seconda edizione del “Carnevale del Golfo“. Sono 800 le mascherine che hanno attraversato la strade della cittadina tra canti, balli e tanto divertimento. Una lunga sfilata, terminata sul lungomare Italia, trasformato per l’occasione in una grande passerella.

Ecco i carri e i premiati

Far West realizzato dalla Proloco di Sapri, organizzatrice dell’evento, e gli 11 gruppi e carri in gara: Mazz’ e panell’ fanno i figli bell’, Micronido dei giochi, Inside out, Alice nel paese delle Meraviglie; A spasso nel Futuro, Rock’n Giubileo, El dia de Los muertos, Bar noi di Torraca, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, I CuGGini di Campagna, Dall’Egitto a Torraca. Una giornata che si è conclusa con il trionfo di “A spasso nel Fututo” della Parrocchia Immacolata che ha vinto il Premio alla memoria “Pino Serviddio” e quello del Miglior gruppo mascherato. Ad aggiudicarsi invece quello del Miglior carro 2025 è stato Willy Wonka e la fabbrica di Ciocgolsto del gruppo Carnevale di Policastro, tra gli applausi di tutti i presenti estasiati dall’arte dei cartapestai che anche quest’anno non hanno deluso le aspettative.

Per gli altri premi invece Simpatia è andato ai “CuGGini di Campagna” – gruppo Ispani-Capitello, Originalità a “Mazz’ e panell’ fanno I figli bell” – gruppo 50 + o -, Spirito Carnevalesco a Rock’n Giubileo – gruppo BAM Sapri, Migliori costumi scenografici a “Il Bar” – Associazione noi di Torraca, “Mascotte del Carnevale” al Micronido dei giochi – gruppo Micronido Ninna O’, Miglior Sfilata a Dall’Egitto a Torraca – Comune di Torraca, Miglior Tematia a Inside out – I.C. “Dante Alighieri” Sapri-Vibonati, Fantasia ad Alice nel Paese delle Meraviglie – gruppo Gymnica 2000, Creatività a “Spasso nel Futuro” del gruppo Parrocchia Immacolata Sapri e Premio Cultura dal Mondo a El dia de Los muertos – gruppo Santa Marina.