Sapri, tutto pronto per il Carnevale del Golfo: parla Luana Ficarra, presidente Pro Loco

Fervono i preparativi per il Carnevale del Golfo organizzato, ormai da diversi anni, dalla Pro Loco di Sapri. Un appuntamento che è diventato imprescindibile per i comuni del Golfo di Policastro che, come di consueto, si preparano per una tre giorni ricca di fantasia e divertimento. Un’iniziativa che gode del patrocinio del Comune di Sapri e dell’assessorato al turismo e alla cultura e che coinvolge a pieno l’intera Pro Loco cittadina rappresentata dal presidente Luana Ficarra .

Il programma del Carnevale 2025

“Il carnevale quest’anno coinvolgerà tutti i paesi del Golfo di Policastro – ha detto il presidente della Proloco di Sapri Luana Ficarra – La prima tappa sarà Sapri, Domenica 2 Marzo, con una sfilata che partirà da Piazza Plebiscito e attraverserà tutta la cittadina fino a giungere sul Lungomare Italia dove ci sarà il momento conclusivo della giornata.

Il Martedì 4 marzo si procederà con la festa delle mascherine qui a Sapri mentre tutti gli altri comuni partecipanti festeggeranno nelle loro piazze. L’ultimo appuntamento invece si terrà a Policastro Bussentino con una festa che culminerà all’interno della Villa Comunale. Un’iniziativa importante che gode del patrocinio del Comune di Sapri e dell’assessore alla cultura e allo spettacolo Amalia Morabito, prosegue Ficarra.

Diversi i temi che verranno rappresentati dalle numerose associazioni e dai Comuni ai quali si aggiunge quello della Procolo di Sapri che quest’anno sarà il FarWest. “Quest’anno vi stupiremo con effetti speciali per il nostro FarWest – ha poi aggiunto il presidente Ficarra – Chi vorrà potrà unirsi alla nostra “carovana”. Siamo davvero entusiasti perché il coinvolgimento di tutti è totale con uno spirito carnevalesco che unisce adulti e bambini”.