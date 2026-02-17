Sapri: ladri bloccati e denunciati ma nella stessa sera continuano a delinquere. Scatta nuova denuncia

La vicenda che nei giorni scorsi ha avuto come protagonisti tre cittadini tunisini, autori di un furto a bordo di un treno a seguito del quale sono stati bloccati dalla Polizia Ferroviaria ha avuto ulteriori ripercussioni nella cittadina di Sapri.

I furti dopo la prima denuncia

I tre malviventi, denunciati a piede libero e rilasciati, hanno nell’arco della stessa serata compiuto altri reati contro il patrimonio. Nello specifico, in base a diverse segnalazioni giunte ai Carabinieri della locale Stazione, diretti dal Luogotenente Pietro Marino, i tre malviventi durante la stessa nottata avrebbero effettuato altri colpi rapidi.

I colpi

La banda pare abbia preso di mira auto in sosta e attività commerciali e inoltre sembra che abbia utilizzato in maniera impropria carte di pagamento sottratte per effettuare pagamenti presso distributori automatici e punti vendita della zona.

Una serie di azioni che sembra siano state documentate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in alcuni punti della cittadina e presso le attività commerciali prese di mira. Motivo per il quale è scattata una nuova denuncia, con protagonisti i tre ladri, da parte dei Carabinieri della locale Stazione. Intanto in città è aumentata la preoccupazioni dei residenti e commercianti, increduli per quanto accaduto.

La preoccupazione dei cittadini

Per molti cittadini la sola denuncia a piede libero, nonostante i reati commessi, non è stata affatto sufficiente a bloccare l’azione criminosa della banda. I ladri hanno continuato a delinquere, a poche ore di distanza dal primo controllo, in maniera indisturbata. Una vicenda che ha destato molta preoccupazione tra i cittadini.

Intanto le indagini da parte degli uomini dell’Arma continuano senza sosta al fine di stabilire responsabilità, spostamenti e collegamenti tra gli episodi accaduti.