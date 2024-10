Sapri: il Dopolavoro Ferroviario presenta il volume “Il treno alle porte del paradiso”

E’ in programma a Sapri, sabato 26 Ottobre alle ore 18.00 presso l’auditorium Comunale “G. Cesarino” in via F. Gioia la presentazione del libro scritto a più mani da Pino Tuscano Presidente Nazionale del Dopolavoro Ferroviario e Promoter Musicale, Stefano Maggi Docente di Storia contemporanea della Università di Siena e Presidente della Fondazione Cesare Pozzo società Nazionale di Mutuo Soccorso e Stefano Barabesi giornalista e autore di libri che spaziano nel panorama della musica rock internazionale.

Ecco “Il treno alle porte del paradiso”

“Il treno alle porte del paradiso” un viaggio con la Ferrovia, Musica, Canzoni e Storie. All’evento oltre i due autori Pino Tuscano e Stefano Barabesi, sarà presente Vincenzo Rubano giornalista e inviato Mediaset che intervisterà i due autori per farci portare con il treno in un viaggio virtuale fino alle porte del paradiso ascoltando dei brani musicali Jazz e Pop Music interpretati splendidamente dalla performer Eleonora e ascoltando dei brani tratti dal libro e letti dalla bravissima attrice Anna Maria Fadda.

La serata

La serata coordinata da Angelo Carelli delegato alla Cultura e Amministratore del DLF di Sapri, inizierà con i saluti istituzionali da parte del Sindaco della Città di Sapri Antonio Gentile e dal Presidente del DLF di Sapri Vincenzo Ferraro. A conclusione, per tutti i partecipanti all’evento Culturale sarà offerto un buffet con un brindisi finale accompagnato dal taglio della torta che celebra l’apertura degli eventi in occasione del centenario del Dopolavoro Ferroviario che dureranno per tutto il 2025, la nascita avvenuta Il 25 ottobre 1925 con il regio decreto legge n. 1908 sancisce la creazione del primo e più importante dopolavoro per numero di aderenti e per la dimensione della sua organizzazione.