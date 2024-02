Sapri, il cineteatro Ferrari resta chiuso: «riapertura necessaria per stimolare la vita culturale ed economica locale»

Cineteatro Ferrari di Sapri ancora chiuso. Prosegue la polemica di IDM (Italia del Meridione) Campania con il segretario Regionale Gianfrancesco Caputo che già nelle scorse settimane aveva chiesto lumi all’amministrazione comunale sulle cause sollecitando iniziative immediate.

La risposta dell’amministrazione comunale e le critiche di Idm

Alle richieste lo scorso Primo Febbraio è stata data risposta da parte degli uffici preposti. Le motivazioni dell’Ente, però, sono risultate insoddisfacenti per IDM.

«La struttura del Cineteatro “Ferrari” di Sapri rappresenta un patrimonio culturale e sociale di notevole rilevanza per la città – afferma il segretario regionale IDM Gianfrancesco Caputo – . La mancata risposta alle precedenti richieste di informazioni circa la riapertura della struttura, insieme alla dichiarazione attuale del Sindaco, solleva interrogativi sulla gestione e sulla volontà di tutelare un immobile pubblico così importante per la comunità saprese. Il testo della risposta del Sindaco, che attribuisce la chiusura del cinema a un contenzioso in corso con la ditta precedentemente responsabile della gestione del Cinetatro, rappresenta un primo passo nella trasparenza dell’amministrazione, ma appare insufficiente a soddisfare le legittime richieste di informazioni avanzate da Italia del Meridione Campania e dalla comunità locale”.

Subito dopo Caputo si sofferma sull’importanza del cineteatro Ferrari e sulla sua necessaria riapertura che “contribuirebbe anche in modo significativo a stimolare la vita culturale ed economica locale”.

Le richieste

Motivo per il quale, sottolinea Caputo, “il Comune di Sapri è chiamato a rispondere in maniera più approfondita e completa alle richieste di informazioni, garantendo trasparenza e coinvolgimento della cittadinanza nella gestione di un bene così prezioso per la comunità”.

Dal canto suo, dunque, Italia del Meridione Campania rinnoverà la richiesta di accesso agli atti in merito alla chiusura del Ferrari, con maggiore specificazione della documentazione da fornire ai fini della trasparenza.