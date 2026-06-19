Sapri, grande gesto di solidarietà per l’ospedale: donato un nuovo apparecchio osmosi

La solidarietà non si ferma mai. Lo hanno dimostrato le associazioni presenti sul territorio cilentano e del Golfo di Policastro che, questa mattina, hanno donato un nuovo apparecchio al reparto di “Nefrologia e Dialisi” dell’ospedale “Immacolata” di Sapri.

Si tratta nello specifico di un apparecchio osmosi di fondamentale importanza per tutti i pazienti dializzati che quotidianamente affrontano la malattia. Una donazione che ha coinvolto appieno le associazioni di volontariato “Carmine e Francesco Speranza”, “La Panchina”, “Raffaele Passarelli”, “Sorriso Monica Magliano” e il Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro.

Un gesto molto apprezzato dal Primario del reparto di Nefrologia, il dottore Giovanni Bellotti e dal Direttore del presidio ospedaliero dell’Immacolata Vincenzo De Paola.

Le dichiarazioni dei vertici ospedalieri

“È uno strumento indispensabile nei momenti di emergenza – ha affermato il Direttore De Paola – Avremmo voluto acquistarlo ma i tempi sono molto lunghi e dunque ringrazio, a nome dell’azienda sanitaria, le associazioni che ci hanno fatto questa fondamentale donazione”.

Tanta la soddisfazione espressa anche dal Primario Bellotti che ha sottolineato l’importanza dell’apparecchiatura in quanto “consente di dializzare i pazienti presenti anche in altri reparti”.

Un risultato ottenuto grazie alla rete che tutte le associazioni hanno posto in essere come sottolineato dal vicepresidente dell’associazione “Carmine e Francesco Speranza” Alfonso Speranza.