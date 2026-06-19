Video

Sapri, grande gesto di solidarietà per l’ospedale: donato un nuovo apparecchio osmosi

Grande gesto di solidarietà all'ospedale di Sapri: cinque associazioni donano un apparecchio osmosi fondamentale per il reparto di Nefrologia e Dialisi

Maria Emilia Cobucci

La solidarietà non si ferma mai. Lo hanno dimostrato le associazioni presenti sul territorio cilentano e del Golfo di Policastro che, questa mattina, hanno donato un nuovo apparecchio al reparto di “Nefrologia e Dialisi” dell’ospedale “Immacolata” di Sapri.

Si tratta nello specifico di un apparecchio osmosi di fondamentale importanza per tutti i pazienti dializzati che quotidianamente affrontano la malattia. Una donazione che ha coinvolto appieno le associazioni di volontariato “Carmine e Francesco Speranza”, “La Panchina”, “Raffaele Passarelli”, “Sorriso Monica Magliano” e il Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro.

Un gesto molto apprezzato dal Primario del reparto di Nefrologia, il dottore Giovanni Bellotti e dal Direttore del presidio ospedaliero dell’Immacolata Vincenzo De Paola.

Le dichiarazioni dei vertici ospedalieri

“È uno strumento indispensabile nei momenti di emergenza – ha affermato il Direttore De Paola – Avremmo voluto acquistarlo ma i tempi sono molto lunghi e dunque ringrazio, a nome dell’azienda sanitaria, le associazioni che ci hanno fatto questa fondamentale donazione”.

Tanta la soddisfazione espressa anche dal Primario Bellotti che ha sottolineato l’importanza dell’apparecchiatura in quanto “consente di dializzare i pazienti presenti anche in altri reparti”.

Un risultato ottenuto grazie alla rete che tutte le associazioni hanno posto in essere come sottolineato dal vicepresidente dell’associazione “Carmine e Francesco Speranza” Alfonso Speranza.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.