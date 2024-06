Sapri, eletto il nuovo direttivo della Pro Loco: due le donne al vertice

È stato eletto questo pomeriggio il nuovo direttivo della Pro Loco di Sapri: due le donne al vertice. Nello specifico a ricoprire nuovamente il ruolo di Presidente sarà infatti Luana Ficarra affiancata dal vicepresidente Katia Santillo, al suo primo incarico ufficiale all’interno della ProLoco cittadina.

L’elezione, che si è tenuta preso l’aula consiliare del Comune di Sapri, ha visto la partecipazione di numerosi membri della ProLoco che per gran parte hanno votato il seguente direttivo: Presidente Luana Ficarra, Vicepresidente Katia Santillo, Segretario Francesco Pio Abbadessa, Tesoriere Maria Filomena Carusi.

Mentre a ricoprire l’incarico di consiglieri saranno Laura Cataldo, Vincenzo Contaldo e Bryan Angelo D’Amato. Un direttivo che resterà in carica per i prossimi quattro anni e che ha già assicurato numerosi eventi per la Città della Spigolatrice per l’Estate 2024.