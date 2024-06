Il Comune di Sapri aderisce a Cilento Autentico DMO: un nuovo passo avanti per la promozione del Cilento

Dopo il Comune di San Giovanni a Piro, anche il Comune di Sapri entra a far parte di Cilento Autentico DMO, rafforzando ulteriormente la presenza pubblica e la credibilità di questa importante organizzazione di promozione territoriale. Con l’adesione di Sapri, la prima DMO nata nel Cilento consolida la sua autorevolezza e si prepara a offrire nuove e più efficaci opportunità per lo sviluppo turistico e culturale del territorio.

Gli obiettivi

L’allargamento della presenza pubblica all’interno di Cilento Autentico DMO rappresenta un passo decisivo per la valorizzazione delle risorse locali, favorendo la cooperazione tra i comuni ed imprese e la creazione di sinergie positive.

Questa adesione permette di unire le forze per promuovere in modo coordinato le bellezze naturali, culturali e storiche del Cilento, garantendo una maggiore visibilità e attrattività per i visitatori.

Marco Sansiviero, Presidente di Cilento Autentico DMO, ha espresso grande soddisfazione per questa nuova adesione: “Siamo entusiasti di accogliere il Comune di Sapri nella nostra organizzazione. L’entrata di Sapri rappresenta un passo significativo verso la realizzazione del nostro obiettivo comune: promuovere il Cilento come una destinazione autentica e di qualità e lavorare per destagionalizzare i flussi turistici sull’area.

Con l’ampliamento della nostra rete, possiamo affrontare con maggiore forza e determinazione le sfide del turismo moderno, offrendo esperienze uniche e indimenticabili ai nostri visitatori.

“Antonio Gentile, Sindaco di Sapri, ha dichiarato: “L’adesione a Cilento Autentico DMO è una grande opportunità per il nostro comune. Crediamo fortemente nella collaborazione tra le amministrazioni locali e la rete di imprese per la promozione del nostro territorio.

Sapri ha molto da offrire, dalla sua meravigliosa costa alla ricca storia e cultura. Con questa unione, potremo valorizzare al meglio le nostre peculiarità, attirando un numero sempre maggiore di turisti e investimenti.“

Anche Amalia Morabito, Assessore al Turismo del Comune di Sapri, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Entrare a far parte di Cilento Autentico DMO ci permette di lavorare in sinergia con altri comuni cilentani, condividendo risorse e competenze per un turismo sostenibile e di qualità. Questa adesione ci consentirà di sviluppare progetti innovativi e attrattive che rispondano alle esigenze dei visitatori contemporanei, migliorando al contempo la qualità della vita dei nostri cittadini e supportando i nostri operatori turistici”.

L’adesione del Comune di Sapri a Cilento Autentico DMO segna un’importante tappa nel percorso di crescita e promozione del territorio cilentano, confermando l’impegno delle amministrazioni locali a lavorare insieme per un futuro di successo e sostenibilità.