Sapri: donna rischia di annegare, salvata da turista e Guardia costiera

Rischia di annegare ma viene salvata dagli uomini della Guardia Costiera di Sapri agli ordini del Tenente di Vascello Amalia Mugavero.

La vicenda, che poteva avere conseguenze ben più gravi, è avvenuta nei pressi della scogliera del molo di Sapri, intorno alle 11 del mattino.

Protagonista dello spiacevole episodio è stata una turista in vacanza nella Baia di Sapri.

La donna si trovava in acqua nei pressi della scogliera del porto, in un punto raggiungibile solo via mare. All’improvviso ha iniziato ad annaspare in acqua a causa della difficoltà di risalita verso la scogliera. Presa dal panico la donna ha iniziato ad urlare e a chiedere aiuto.

La donna è stata aiutata da un turista

A sentirla è stato un turistica che in quel momento stava percorrendo il sentiero “Apprezzami l’asino“. Attirato dalle urla della malcapitata e resosi subiti conto della gravità della situazione in cui versava, l’escursionista ha subito attivato la macchina dei soccorsi.

A soccorrere la donna sono stati gli uomini della Guardia Costiera di Sapri che tempestivamente hanno raggiunto la signora che sversava in una vera e propria crisi di panico.

I soccorsi della Guarda Costiera

La prontezza del personale della Guardia Costiera ha però evitato il peggio. I militari sono riusciti, con non poche difficoltà, ad avvicinarsi alla scogliera. Subito dopo hanno prelevato dall’acqua la donna, che non riusciva più a nuotare, e l’hanno adagiata sulla loro barca in attesa di arrivare sulla banchina del porto. Ad aspettarli c’erano i sanitari del 118, allertati dal personale della Guardia Costiera, che hanno prestato subito le prime cure alla signora.

Subito dopo la signora è stata trasportata nel vicino nosocomio dell’Immacolata dove la donna è stata sottoposto ai dovuti accertamenti.

Al termine della vicenda un plauso è stato rivolto dal marito della malcapitata agli uomini della Guardia Costiera di Sapri; per il tempismo e la perfetta operosità.