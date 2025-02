Sapri: celebrata la Giornata Mondiale del malato | VIDEO

È stata l’aula magna del presidio ospedaliero dell'”Immacolata” di Sapri ad ospite nel pomeriggio di ieri la Santa Messa in occasione della XXXIII Giornata Mondiale del Malato. Un momento di raccoglimento e di preghiera officiato da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro che ha ribadito, nel corso della sua omelia, l’impletanza del sentimento della Speranza.

La giornata

Un momento di preghiera organizzato dal cappellano dell’ospedale dell’Immacolata Don Pasquale Pelligrino. “Oggi viviamo l’annuale celebrazione della Giornata Mondiale del Malato, un momento particolare che mette al centro tutti coloro che vivono un momento di difficoltà e di sofferenza – ha poi aggiunto Don Pasquale – Ma dobbiamo ricordare in questa giornata anche coloro che si prendono cure dei malati così come qil mondo dell’associazionismo. Inoltre noi abbiamo il dono di vivere questa celebrazione in modo Giubilare perché la cappella dell’ospedale di Sapri unitamente a quella di Polla, per decreto vescovile, sono considerati luoghi giubilari.

Chi viene qui e si unisce al momento della preghiera può ottenere il dono dell’indulgenza giubilare”. Una ricorrenza importante che ha visto la presenza del Direttore Sanitario del nosocomio Vincenzo De Paola, che ha ringraziato tutto il personale medico e infermieristico dell’ospedale per il grande lavoro che svolgono tutti i giorni, e dell’assessore del comune di Sapri la dottoressa Gerardina Madonna. Ad allietare infine la giornata sono stati gli studenti dell’istituto “Dante Alighieri” di Sapri che hanno suonato nei reparti, nel corso della visita agli ammalati.