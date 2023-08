Sapri: beccato per la seconda volta in una settimana alla guida senza patente

Nei giorni scorsi era stato fermato ad un posto di blocco e trovato senza patente. L’uomo aveva fornito ai militari false generalità, appartenenti al fratello. Nelle scorse ore è stato nuovamente fermato alla guida di un’auto e ancora sanzionato dai carabinieri della compagnia di Sapri, guidati dal capitano Francesco Fedocci.

I controlli

Il primo controllo risale a cinque giorni fa. Effettuati i dovuti accertamenti i Carabinieri avevano immediatamente scoperto che le generalità fornite dall’uomo appartenevano al fratello e che lo stesso era sprovvisto di patente in quanto gli era stata precedentemente revocata. Motivo per quale le forze dell’ordine dovettero procedere subito al ritiro dell’automobile, e all’elevazione di una multa di 5000 euro per guida senza patente.

Questa volta l’uomo è stato fermato nuovamente ad un posto di blocco dai carabinieri sapresi e ancora sanzionato. Denunciata a piede libero anche una donna che viaggiava con lui, trovata con alcuni grammi di hashish.