Sapri: trovato senza patente fornisce ai carabinieri false generalità, denunciato

Controlli a tappeto su tutto il territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sapri agli ordini del Capitano Francesco Fedocci. Nel corso di un regolare pattugliamento nella città di Sapri i militari della locale Stazione, diretti dal Luogotenente Pietro Marino, hanno fermato e controllato una giovane coppia a bordo della propria autovettura. Al momento della consegna dei documenti, l’uomo alla guida ha cercato di eludere i controlli affermando di non avere con sé la patente di guida.

I controlli

Effettuati I dovuti accertamenti i Carabinieri hanno immediatamente scoperto che le generalità fornite dall’uomo appartenevano al fratello e che lo stesso era sprovvisto di patente in quanto gli era stata precedentemente revocata. Motivo per quale le forze dell’ordine hanno proceduto subito con il ritiro dell’automobile, e l’elevazione di una multa di 5000 euro per guida senza patente.

E non solo. Il sedicente autista è stato anche denunciato per avere fornito false generalità.