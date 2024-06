Sapri, auto a fuoco in località Timpone: necessario l’intervento dei caschi rossi. Si indaga sulle cause

Attimi di paura la scorsa notte, in torno alle 3, a Sapri in località Timpone quando un’automobile ha improvvisamente preso fuoco. Nello specifico si tratta di una Peugeot 206 di proprietà di un 70enne del posto che, per cause ancora in corso di accertamento, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Ad accorgersi dell’accaduto è stato un vicino di casa dell’anziano. L’uomo ha subito attivato i soccorsi e sul posto immediato è stato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino.

I caschi rossi hanno subito domato le fiamme, per evitare che il fuoco si propagasse anche in direzione dei veicoli presenti nelle vicinanze. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito anche se l’autovettura è andata completamente carbonizzata. Sul posto necessario è stato l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Sapri guidati dal Luogotenente Pietro Marino.

I militari, dopo avere raccolto le dovute testimonianze, hanno dato avvio alle fondamentali indagini. Sarà solo al termine di quest’ultime che si potrà ricostruire quanto accaduto la scorsa notte. Probabilmente si è trattato di un attimo vandalico che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.