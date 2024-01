Paura a Villammare: auto a fuoco in pieno centro | FOTO

Paura la scorsa notte in pieno centro cittadino a Villammare. Un’automobile modello Daewoo Matiz , per motivi ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente preso fuoco. Ad accorgersi dell’accaduto è stato un passante, attirato dalle fiamme che si propagano dell’autovettura.

L’intervento delle forze dell’ordine

Allertate le forze dell’ordine, sul posto immediato è stato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino. I caschi rossi hanno subito domato il rogo e messo in sicurezza tutta l’area circostante, a poche passi dal lungomare della località turistica del Golfo di Policastro.

Sul luogo dell’incendio necessario l’intervento anche dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sapri.

Compito delle forze dell’ordine ora sarà quello di stabilire le cause dell’incendio che poteva avere conseguenze ben più gravi. Fortunatamente nessun ferito è stato registrato. Solo tanta paura. L’automobile è andata completamente distrutta.