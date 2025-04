Sanza, ladri in azione in un supermercato: bloccati lungo la Bussentina

Ancora un furto in un supermercato del Vallo di Diano, ma questa volta i ladri sono stati scoperti e arrestati in flagranza di reato. È accaduto nei giorni scorsi a Sanza, dove due persone sono entrate in azione rubando bottiglie di alcolici.

Gli interventi

L’intervento tempestivo dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori, ha permesso di bloccare i responsabili lungo la strada Bussentina, poco dopo la fuga. Si tratta dell’ennesimo episodio che coinvolge supermercati della zona. Solo pochi giorni fa si erano verificati altri due furti, con protagoniste due donne che avevano sottratto prodotti per l’igiene personale nascondendoli in un passeggino.

Indagini in corso

In quel caso, le immagini del sistema di videosorveglianza avevano immortalato le ladre, che però erano riuscite a dileguarsi. Nel caso di Sanza, invece, l’azione dei militari ha avuto un esito positivo: i ladri sono stati arrestati e il bottino recuperato e restituito ai legittimi proprietari. Proseguono le indagini per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.