Sant’Arsenio: in arrivo le fototrappole contro gli incivili

Più sicurezza sul territorio con l’installazione di fototrappole, è la decisione presa dall’Amministrazione Comunale di Sant’Arsenio vista la situazione di abbandono incontrollato di rifiuti in alcune aree comunali, soprattutto in punti particolarmente sensibili.

Per contrastare tali episodi, nelle more della realizzazione di un articolato e completo sistema di videosorveglianza, il Comune ha deciso di dover provvedere all’installazione di fototrappole e telecamere presso siti particolarmente sensibili del territorio comunale.

Stop agli incivili

L’Ente guidato dal sindaco Donato Pica ha deciso di installare i dispositivi di videosorveglianza viste le ripetute segnalazioni, da parte di privati cittadini e dagli organismi comunali preposti al controllo, di fenomeni riprovevoli di abbandono indiscriminato di rifiuti o di danneggiamenti al patrimonio pubblico quali vandalismo e microcriminalità spesso accompagnati da schiamazzi e musica ad alto volume nelle ore serali e notturne.

Fototrappole, ecco come funzionano

Le fototrappole, sono strumenti molto efficaci per il monitoraggio della fauna selvatica; si attivano con un sensore di movimento e riescono ad acquisire immagini infrarosse anche in notturno.

Nello specifico, l’Ente, vuole contrastare il degrado ambientale e il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, lasciati in modo selvaggio, lungo le strade cittadine.